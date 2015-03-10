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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 19:26 BJT

国际油市：柴油东西方价差扩大，或提振船货流动

路透新加坡3月10日 - 柴油东西方价差周二走阔，因美国和欧洲的价
格相当于亚洲船货的柴油走坚，交易员表示这可能提升船货的流动。
    
    路透数据显示，柴油期货转掉期(EFS) 走阔1.73美元至
每吨负33.25美元，徘徊在两年多低点附近。
    
    交易员表示，负0.20的EFS通常意味着存在将船货从东方运至西方的
套利机会，不过也要考虑运费等其他因素。
    
    交易员称，4月的EFS报每吨约负17美元，5月的EFS报每吨负12美元。
    
    交易员表示在新加坡市场上，壳牌周二买入总计55.6万桶、3月底装
运的含硫500ppm柴油。尚不知这些船货计划运往何处。
    
    壳牌通常将从其在新加坡Bukom炼厂的油品运出，但也会在该地区交
易油品。
    
    交易员表示，台塑石化恢复出售10ppm柴油4月现货。
    
    一项招标文件显示，Biman Bangladesh Airlines在求购少量航煤，
为期一年的供给。
    
    行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已出售4万吨船期为
3月19-21日、含硫500ppm的柴油，价格为每桶较中东报价升水约1.50-1.6
0美元。
    
    其中一位消息人士表示，这些船货可能是Ruwais炼厂供应的。
    
    新加坡现货交易中，有三笔柴油交易，无航煤交易。
    
    壳牌以每桶较3月24-30日新加坡平均报价每桶贴水0.20美元的价格，
从联合石化购入15.6万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月25-29日。
    
    壳牌以每桶较3月25-31日新加坡平均报价每桶贴水0.10美元的价格，
从Lukoil购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月25-29日。
    
    壳牌以每桶较3月下半月新加坡报价每桶贴水0.10美元的价格，从雪
佛龙购入25万桶含硫500ppm的柴油，船期为3月26-30日。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 白云)
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