国际油市：亚洲汽油裂解价差涨至近八个月高位，受亚洲需求支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲汽油裂解价差周二涨至每桶14.74美元的 近八个月高位，受到有来自中亚和东南亚的持续需求支撑。 科威特在求购2.5万吨3月20-30日发运的汽油，卡塔尔则在求购6.5万 吨4月的汽油。 越南Petrolimex则在另外寻购4万吨4月1-10日发运的汽油。 新加坡现货市场只达成一笔交易，中石油向托克(Trafigura)售出3月 30日至4月3日发运的92号汽油，价格为每桶72.80美元。 亚洲石脑油裂解价差周二自两周半低点小幅反弹，至每吨96.05美元 ，布兰特原油价格下跌给石脑油带来提振。 但交易商宁愿忽视3%的价格涨幅，因为担心未来供应增加。 石脑油市场人气趋疲在一笔现货交易中得到反映，韩国丽川石脑油裂 解中心(YNCC)买入10万吨4月下半月运往丽水的石脑油，价格为较日本成 本加运费报价每吨升水约5美元，为2月16日以来韩国境内最低升水。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)