国际油市：亚洲汽油裂解价差涨至近八个月高位，受亚洲需求支撑

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月10日 - 亚洲汽油裂解价差周二涨至每桶14.74美元的 近八个月高位，受到有来自中亚和东南亚的持续需求支撑。 科威特在求购2.5万吨3月20-30日发运的汽油，卡塔尔则在求购6.5万 吨4月的汽油。 越南Petrolimex则在另外寻购4万吨4月1-10日发运的汽油。 新加坡现货市场只达成一笔交易，中石油向托克(Trafigura)售出3月 30日至4月3日发运的92号汽油，价格为每桶72.80美元。 亚洲石脑油裂解价差周二自两周半低点小幅反弹，至每吨96.05美元 ，布兰特原油价格下跌给石脑油带来提振。 但交易商宁愿忽视3%的价格涨幅，因为担心未来供应增加。 石脑油市场人气趋疲在一笔现货交易中得到反映，韩国丽川石脑油裂 解中心(YNCC)买入10万吨4月下半月运往丽水的石脑油，价格为较日本成 本加运费报价每吨升水约5美元，为2月16日以来韩国境内最低升水。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选