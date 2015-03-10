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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 19:13 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差涨至近八个月高位，受亚洲需求支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲汽油裂解价差周二涨至每桶14.74美元的
近八个月高位，受到有来自中亚和东南亚的持续需求支撑。
    
    科威特在求购2.5万吨3月20-30日发运的汽油，卡塔尔则在求购6.5万
吨4月的汽油。
    
    越南Petrolimex则在另外寻购4万吨4月1-10日发运的汽油。
    
    新加坡现货市场只达成一笔交易，中石油向托克(Trafigura)售出3月
30日至4月3日发运的92号汽油，价格为每桶72.80美元。
    
    亚洲石脑油裂解价差周二自两周半低点小幅反弹，至每吨96.05美元
，布兰特原油价格下跌给石脑油带来提振。
    
    但交易商宁愿忽视3%的价格涨幅，因为担心未来供应增加。
    
    石脑油市场人气趋疲在一笔现货交易中得到反映，韩国丽川石脑油裂
解中心(YNCC)买入10万吨4月下半月运往丽水的石脑油，价格为较日本成
本加运费报价每吨升水约5美元，为2月16日以来韩国境内最低升水。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)
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