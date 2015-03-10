国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至逾一周高位，受BP买需支撑

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月10日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二连续第二日上升 ，涨至逾一周高位，受来自石油巨擘BP对船用燃料油的需求支撑。 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水攀升0.3美元，至每吨1美元， 受BP以同等升水买入两批船货支撑。 180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水也小幅上涨0.1美元至每吨1. 10美元，受来自巴基斯坦的需求提振。 周二的文件显示，巴基斯坦国家石油公司(PSO) 在夏季前寻 购121.5万吨燃料油，月采购量比前次寻购规模增加了75%。 现货交易方面，Lukoil向BP售出两批2万吨的380-cst燃料油船货，发 运日期为4月1日至5日，价格为较新加坡现货报价每吨升水1美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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