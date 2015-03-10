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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 19:14 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至逾一周高位，受BP买需支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二连续第二日上升
，涨至逾一周高位，受来自石油巨擘BP对船用燃料油的需求支撑。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价升水攀升0.3美元，至每吨1美元，
受BP以同等升水买入两批船货支撑。
    
    180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水也小幅上涨0.1美元至每吨1.
10美元，受来自巴基斯坦的需求提振。
   
    周二的文件显示，巴基斯坦国家石油公司(PSO) 在夏季前寻
购121.5万吨燃料油，月采购量比前次寻购规模增加了75%。
    
    现货交易方面，Lukoil向BP售出两批2万吨的380-cst燃料油船货，发
运日期为4月1日至5日，价格为较新加坡现货报价每吨升水1美元。(完)
   
      
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 (编译 白云; 审校 王洋)
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