国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至逾一周高位，受BP买需支撑

路透新加坡3月10日 - 亚洲380-cst燃料油升水周二连续第二日上升 ，涨至逾一周高位，受来自石油巨擘BP对船用燃料油的需求支撑。 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水攀升0.3美元，至每吨1美元， 受BP以同等升水买入两批船货支撑。 180-cst燃料油较新加坡现货报价的升水也小幅上涨0.1美元至每吨1. 10美元，受来自巴基斯坦的需求提振。 周二的文件显示，巴基斯坦国家石油公司(PSO) 在夏季前寻 购121.5万吨燃料油，月采购量比前次寻购规模增加了75%。 现货交易方面，Lukoil向BP售出两批2万吨的380-cst燃料油船货，发 运日期为4月1日至5日，价格为较新加坡现货报价每吨升水1美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)