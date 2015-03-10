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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 20:27 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至12年低点，受欧洲央行QE措施打压

路透伦敦3月10日 - 周二是欧洲央行启动资产购买计划的第二天，欧元兑美元当天挫跌逾1%，至2003年4月以来最低位。

欧元兑美元 跌1.1%，跌至1.07305美元。欧元兑日圆 也跌0.9%，至六周低点130.305日圆。

“欧洲央行QE计划实施初期已令欧洲公债收益率和欧元承压，”IronFX Global分析师Charalambos Pissouros说。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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