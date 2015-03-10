欧洲汇市：欧元兑美元跌至12年低点，受欧洲央行QE措施打压

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易

注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选