美国各类经济指标总览--2015/3/10

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
美国商务部周二公布，美国1月趸售库存较前月增长0.3%，预估为持平，12月为持平，前值为增长0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.7 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 实质所得(%) +1.2 (1月) +0.2 (12月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (1月) +0.3 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季修正值) +2.6 (第四季初值) GDP平减指数(%) +0.1 (第四季修正值) -0.1 (第四季初值) 零售销售(%) -0.8 (1月) -0.9 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.4 (1月) 79.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 32 (2月28日当周) 31.3 (2月21日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字180 (1月) 盈余20 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 106.5 (1月) 108.7 (12月) 建筑许可(万户) 106 (1月修正值) 105.8 (12月修正值) 成屋销售(万户) 482 (1月) 507 (12月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (1月) 48.2 (12月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.8 (1月修正值) -3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -2.8% (1月) -1.9% (1月修正值) 出口物价(%) -2.0% (1月) -1.0% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)