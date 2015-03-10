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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 22:11 BJT

美国各类经济指标总览--2015/3/10

美国商务部周二公布，美国1月趸售库存较前月增长0.3%，预估为持平，12月为持平，前值为增长0.1%。 
    
                                          当前值                         前次值  
 失业率(%)                                   5.5  (2月)                     5.7  (1月)
 非农业就业岗位(万)                     增加29.5  (2月)                增加23.9  (1月修正值)
 平均时薪(%)                                +0.1  (2月)                    +0.5  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     -0.7  (1月)                    -0.3  (12月修正值)
 不包括食品和能源CPI(%)                    ＋0.2  (1月)                    +0.1  (12月修正值)
 实质所得(%)                                +1.2  (1月)                    +0.2  (12月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                     -0.8  (1月)                    -0.2  (12月)
 不包括食品和能源PPI(%)                     -0.1  (1月)                    +0.3  (12月)
 国内生产总值(GDP)(%)                       +2.2  (第四季修正值)           +2.6  (第四季初值)  
 GDP平减指数(%)                             +0.1  (第四季修正值)           -0.1  (第四季初值)
 零售销售(%)                                -0.8  (1月)                    -0.9  (12月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差418.0  (1月)                 逆差456  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.6  (第四季)                 +0.7  (第三季)
 工业生产(%)                                +0.2  (1月)                    -0.3  (12月修正值)
 产能利用率(%)                              79.4  (1月)                    79.4  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                         32  (2月28日当周)            31.3  (2月21日当周)
 联邦预算(亿美元)                        赤字180  (1月)                  盈余20  (12月)
 领先指标(%)                                +0.2  (1月)                    +0.4  (12月修正值)
 个人所得(%)                                +0.3  (1月)                    +0.3  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   -0.5  (1月)                    -0.2  (12月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                    增加115.6  (1月)               增加178.7  (12月修正值)
 企业库存(%)                                +0.1  (12月)                   +0.2  (11月修正值)
 建筑支出(%)                               -1.1%  (1月)                   ＋0.4  (12月)
 消费者信心                                 96.4  (2月)                   103.8  (1月修正值)
 房屋开工(万户)                            106.5  (1月)                   108.7  (12月)
 建筑许可(万户)                              106  (1月修正值)             105.8  (12月修正值)
 成屋销售(万户)                              482  (1月)                     507  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                             48.1  (1月)                    48.2  (12月修正值)
 工厂订单(%)                                -0.2  (1月)                    -3.5  (12月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      +2.8  (1月修正值)              -3.7  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                   56.7  (1月修正值)              56.5  (12月修正值)
 供应管理协会制造业指数                     52.9  (2月)                    53.5  (1月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.3  (1月)                    持平  (12月修正值)
 进口物价(%)                               -2.8%  (1月)                   -1.9%  (1月修正值)
 出口物价(%)                               -2.0%  (1月)                   -1.0%  (1月修正值)
 单位劳工成本(%)                            +4.1  (第四季修正值)           -2.3  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                            -2.2  (第四季修正值)           +3.7  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                      赤字1,002.6  (第三季)            赤字984.2  (第二季修正值)
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