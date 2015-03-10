版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 19:49 BJT

欧洲政经：欧盟财长批准给予法国额外两年时间达到预算赤字目标

路透布鲁塞尔3月10日 - 一位欧盟官员称，欧盟财长周二批准另给予法国两年时间，即在2017年之前将预算赤字与GDP之比降至3%下方。

这已经是自2009年以来法国第三次获准延长预算赤字的达标时限。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐