《独家新闻》贝恩同意以约24亿美元收购网络安全公司Blue Coat--消息

路透3月10日 - 一位知情消息人士透露，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)已同意收购网络安全公司Blue Coat Systems Inc，包括债务在内的交易价值约为24亿美元。

该消息人士称，经过竞标程序后，Blue Coat Systems的东家Thoma Bravo LLC已同意将之出售给贝恩。消息人士要求匿名，因为这笔交易尚未公开。

Blue Coat、贝恩资本和Thoma Bravo没有立即回覆征求评论的要求。(完)