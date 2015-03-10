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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 22:05 BJT

美国热股：阿里巴巴任命张建锋负责中国零售平台，股价盘初下挫

路透3月10日 - 阿里巴巴集团 周一任命张建锋担任新创建的“中国零售平台”的负责人，统管淘宝、天猫和聚划算。

这是自阿里巴巴去年9月上市以来最重要的人事调整之一。此次任命，连同“中国零售平台”的创建，将优化业务流程并提高效率。

阿里巴巴股价周一收报82.53美元，周二早盘下挫1.3%，报81.44美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)
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