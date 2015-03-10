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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 22:09 BJT

美国热股：苹果发布Apple Watch，股价早盘下滑

路透3月10日 - 美国消费电子公司苹果 周一发布Apple Watch，包括售价高达17,000美元、采用蓝宝石表面的黄金或玫瑰金型号。但投资者质疑，苹果执行长库克治下的首款产品是否能风靡全球。

苹果股价周二早盘下挫1.03%，报125.83美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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