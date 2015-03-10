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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 22:06 BJT

美国热股：高通将回购最高达150亿美元股票并提高派息

路透3月10日 - 晶片(芯片)制造商高通(Qualcomm) 称，将回购最高达150亿美元的股票，并上调季度派息。高通表示未来12个月将回购最高达100亿美元的股票。该公司股价周一收高1.68%，至72.705美元，在盘后交易续升2.6%，报74.60美元。

高通股价周二盘初上扬0.55%，报73.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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