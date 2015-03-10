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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 22:08 BJT

美国热股：Urban Outfitters季度获利高于预期，股价盘初急升8.6%

路透3月10日 - 美国服装零售商Urban Outfitters 公布的季度获利好于预期，同店销售于一年来首次增加，受助于公司同名品牌销售反弹，以及Free People产品线的需求强劲。

Urban Outfitters股价周一收报39.51美元，周二盘初急升8.6%，报42.92美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)
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