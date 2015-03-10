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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 22:09 BJT

美国热股：波音称将提升777机型效能和座位量，股价盘初下跌约1%

路透3月10日 - 波音公司 周一称将提升其777机型的效能和座位容量，以便在转至更新的机型前支撑这款最赚钱机型的产量。

波音股价周一收报154.75美元，周二盘初下跌1%，报153.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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