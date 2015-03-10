欧洲政经：希腊现金告急，将动用逾5亿欧元银行救助资金--消息

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
为了帮助缓解逼近的危机，希腊政府计划动用5.55亿欧元的希腊金融稳定基金(HFSF)。希腊曾在2012年动用过该笔银行业救助基金，用于对主要银行进行资本金重整。
希腊四家最大的银行--National Bank, Piraeus , Eurobank 和Alpha Bank 在进行完成资本重整后以手续费形式还回了这笔资金。
一位拒绝具名的直接知情银行业人士对路透称：“其他人无权动用这笔资金，只有希腊政府能动用。”
“HFSF已在周末与欧洲稳定机制(ESM)讨论过此事，结论是没有问题，”该银行业人士提到ESM时称。他并表示何时从HFSF提取资金取决于希腊政府。
希腊也一直在寻求通过回购交易来撬动养老基金储备和公共部门实体的资金，以弥补3月的部分资金需求。
希腊债务管理部门的官员曾对路透表示过，在这种交易下，养老基金和其它有现金储备的国有实体，通过最长期限为15天的短期回购协议，将钱借给希腊债务部门。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降