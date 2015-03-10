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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 20:42 BJT

欧洲政经：希腊现金告急，将动用逾5亿欧元银行救助资金--消息

为了帮助缓解逼近的危机，希腊政府计划动用5.55亿欧元的希腊金融稳定基金(HFSF)。希腊曾在2012年动用过该笔银行业救助基金，用于对主要银行进行资本金重整。

希腊四家最大的银行--National Bank, Piraeus , Eurobank 和Alpha Bank 在进行完成资本重整后以手续费形式还回了这笔资金。

一位拒绝具名的直接知情银行业人士对路透称：“其他人无权动用这笔资金，只有希腊政府能动用。”

“HFSF已在周末与欧洲稳定机制(ESM)讨论过此事，结论是没有问题，”该银行业人士提到ESM时称。他并表示何时从HFSF提取资金取决于希腊政府。

希腊也一直在寻求通过回购交易来撬动养老基金储备和公共部门实体的资金，以弥补3月的部分资金需求。

希腊债务管理部门的官员曾对路透表示过，在这种交易下，养老基金和其它有现金储备的国有实体，通过最长期限为15天的短期回购协议，将钱借给希腊债务部门。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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