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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 21:39 BJT

美国股市：低开，受希腊债务问题担忧和中国经济数据不佳的影响

路透3月10日 - 美国股市周二开低，对于希腊债务谈判的担忧以及中国弱于预期的经济数据对市场构成压力。

道琼工业指数 盘初下跌98.19点，或0.55%，至17,897.53点；标准普尔500指数 下跌11.36点，或0.55%，至2,068.07点；Nasdaq指数 下跌40.94点，或0.83%，至4,901.50点。(完)
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