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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 04:37 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存减少40.4万桶--美国石油协会(API)

美国石油协会(API)周二公布：

* 美国最近一周原油库存减少40.4万桶

* 美国最近一周汽油库存增加170万桶，馏分油库存增加170万桶。(完)
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