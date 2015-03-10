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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为3.43

路透华盛顿3月10日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.015

价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 52.35% 投标倍数 3.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,997,100 总投标 137,189,822,100 竞争性投标得标 39,713,321,300 非竞争性投标得标 287,675,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/12 到期日 2015/04/09 CUSIP码 912796FC8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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