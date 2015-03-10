南非汇市：兰特兑美元触及13年新低，新兴市场货币被抛售

美国债市：公债价格上扬，因汽车销售数据疲弱直指经济成长放缓

* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，