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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 23:14 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及13年新低，新兴市场货币被抛售

路透约翰内斯堡3月10日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，至13年新低，因市场愈发预期美国不久将升息，拖累新兴市场货币兑美元下跌。

路透数据显示，兰特兑美元 触及2002年1月来最低12.3100兰特，此为周二日内低位，1428 GMT，兰特兑美元跌1.2%，报12.2330兰特。

兰特是路透追踪的一篮子25种新兴市场货币中表现最差的五种货币之一，其他四种是俄罗斯卢布、土耳其里拉、波兰兹罗提和匈牙利福林。

兰特从2月高位11.2555下跌逾8%，投资者卖出高收益但高风险的新兴市场资产，青睐美元。(完)
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