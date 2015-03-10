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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 01:07 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.104%，投标倍数为3.33

路透华盛顿3月10日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.104 中值 1.080 低值 0.900

价格 99.694198 高值得标比率 91.74% 投标倍数 3.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,036,900 总投标 79,915,596,900 竞争性投标得标 23,812,015,000 非竞争性投标得标 88,021,900 FED附加 　 0 一级交易商投标 60,455,000,000 一级交易商得标 9,651,960,000 直接投标 4,440,000,000 直接得标 1,915,000,000 间接投标 14,832,575,000 间接得标 12,245,055,000 发行细节 发行日 2015/03/16 到期日 2018/03/15 CUSIP码 912828J68

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红；审校 李军)
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