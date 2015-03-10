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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 23:51 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，因海岬型船运价跌但较小型船运价升

路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二持平，因海岬型船运价下跌抵销较小型船运价攀升。

乾散货运价指数持平在568点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，报591点，日均获利上升4美元，至4,732美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌11点，或2.35%，至457点。日均获利下跌93美元，至4,599美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升7点，报580点。灵便型船指数 涨1点，报357点。超灵便型船日均获利上升72美元，至6,062美元。灵便型船日均获利上升22美元，至5,188美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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