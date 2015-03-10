USDA月报：3月10日美国农作物主要信息

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
路透3月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 2月预估 3月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 83.7 83.7 收割(百万英亩) 76.1 76.3 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 40.0 44.0 47.8 47.8 产量 3,042 3,358 3,969 3,969 压榨 1,689 1,734 1,795 1,795 出口 1,317 1,647 1,790 1,790 年末库存 141 92 385 385 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,130 20,580 20,580 出口 2,164 1,877 2,050 2,050 年末库存 1,705 1,165 1,505 1,505 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,685 43,100 43,100 出口 11,176 11,550 12,800 12,800 年末库存 275 250 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 2月预估 3月预估 种植(百万英亩) 55.3 56.2 56.8 56.8 收割(百万英亩) 48.8 45.3 46.4 46.4 单产(蒲式耳/英亩) 46.2 47.1 43.7 43.7 产量 2,252 2,135 2,026 2,026 出口 1,012 1,176 900 900 年末库存 718 590 692 691 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 2月预估 3月预估 种植(百万英亩) 97.3 95.4 90.6 90.6 收割(百万英亩) 87.4 87.5 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.1 158.1 171.0 171.0 产量 10,755 13,829 14,216 14,216 出口 730 1,917 1,750 1,800 年末库存 821 1,232 1,877 1,777(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降