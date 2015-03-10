USDA月报：3月10日全球农作物主要信息

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月10日 - 路透2月10日 - 美国农业部(USDA)周二公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
3月 2月 3月 小麦(百万吨) 澳洲产量 24.00 24.00 26.93 澳洲出口 17.00 17.00 18.62 阿根廷产量 12.50 12.50 10.50 阿根廷出口 6.50 6.50 2.20 欧盟产量 155.69 155.69 143.51 欧盟出口 31.50 31.00 31.93 加拿大产量 29.30 29.30 37.53 加拿大出口 23.00 23.00 23.24 中国产量 126.00 126.00 121.93 中国进口 1.50 1.50 6.77 大豆(百万吨) 巴西产量 94.50 94.50 86.70 巴西出口 46.00 46.00 46.83 巴西进口 0.30 0.55 0.61 阿根廷产量 56.00 56.00 54.00 阿根廷出口 8.00 8.00 7.84 中国进口 74.00 74.00 70.36 豆油(百万吨) 中国进口 1.00 1.00 1.35 玉米(百万吨) 阿根廷产量 23.50 23.00 26.00 阿根廷出口 14.50 13.50 17.00 南非产量 11.50 13.50 14.98 南非出口 1.00 2.50 2.00 中国产量 215.50 215.50 218.49 中国出口 0.10 0.10 0.02 中国进口 2.50 2.00 3.28 棉花(百万包) 中国产量 30.00 30.00 32.75 中国年末库存 64.96 64.46 62.71 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 7.30 7.30 14.12 印度产量 30.50 30.50 31.00(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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