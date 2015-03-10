芝加哥期市：CBOT玉米期货由升转跌，因美元不断攀升

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收 低，交易商指出，美元上涨向市场施压，令玉米市场扭转稍早美国农业部 意外下调美国年末库存预估带动的涨势。 美国农业部在月度供需报告中下调美国和全球玉米供应预估，因美国 出口增强前景，且下调南非玉米产量预估。 在该报告公布后的几分钟内，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 上涨至3.91-1/4美元日内高位，但没有升穿上日高位3.91-1/2美元。 全球谷物供应充足和美元指数在11年高位，持续遏制玉米表现，即使 小麦期货升多达1%。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一玉米市场上涨 之际，5月玉米未平仓合约减少7,723口，表明投资者出脱空头头寸。 5月玉米合约 跌3/4美分，报3.88美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为232,188口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)