芝加哥期市：CBOT玉米期货由升转跌，因美元不断攀升

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收 低，交易商指出，美元上涨向市场施压，令玉米市场扭转稍早美国农业部 意外下调美国年末库存预估带动的涨势。 美国农业部在月度供需报告中下调美国和全球玉米供应预估，因美国 出口增强前景，且下调南非玉米产量预估。 在该报告公布后的几分钟内，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 上涨至3.91-1/4美元日内高位，但没有升穿上日高位3.91-1/2美元。 全球谷物供应充足和美元指数在11年高位，持续遏制玉米表现，即使 小麦期货升多达1%。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一玉米市场上涨 之际，5月玉米未平仓合约减少7,723口，表明投资者出脱空头头寸。 5月玉米合约 跌3/4美分，报3.88美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为232,188口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)