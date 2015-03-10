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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货由升转跌，因美元不断攀升

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收
低，交易商指出，美元上涨向市场施压，令玉米市场扭转稍早美国农业部
意外下调美国年末库存预估带动的涨势。

    美国农业部在月度供需报告中下调美国和全球玉米供应预估，因美国
出口增强前景，且下调南非玉米产量预估。
    
    在该报告公布后的几分钟内，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 
上涨至3.91-1/4美元日内高位，但没有升穿上日高位3.91-1/2美元。
    
    全球谷物供应充足和美元指数在11年高位，持续遏制玉米表现，即使
小麦期货升多达1%。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一玉米市场上涨
之际，5月玉米未平仓合约减少7,723口，表明投资者出脱空头头寸。
        
　　5月玉米合约 跌3/4美分，报3.88美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为232,188口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>



 (编译 利棣儿；审校 李军)
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