芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
路透芝加哥3月10日 - 美国小麦期货周二收高，连升第三日，交易商 称基金回补空头和商业买入迹象扶助抵销美元续涨带来的压力。 美国大平原部份地区天气干燥，适值冬麦开始结束冬眠，这支撑小麦 期货市场。不过，美国农业部周一稍晚公布的州种植报告显示，最新一周 堪萨斯州和德州小麦生长状况改善。 美国农业部月度供需报告没有给出明显利空市场的数据。农业部将美 国2014/15年小麦期末库存预估从上月预期的6.92亿蒲式耳下降至6.91亿 ，且低于市场预估均值。 美国农业部将2014/15年全球小麦期末库存预估降至1.9771亿吨，2月 时预估为1.9785亿吨，但仍在四年高位。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.93-1/4美元，上涨3-1/4美分。 今日CBOT小麦期货成交量预计为63,325口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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