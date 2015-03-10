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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头

路透芝加哥3月10日 - 美国小麦期货周二收高，连升第三日，交易商
称基金回补空头和商业买入迹象扶助抵销美元续涨带来的压力。
    
    美国大平原部份地区天气干燥，适值冬麦开始结束冬眠，这支撑小麦
期货市场。不过，美国农业部周一稍晚公布的州种植报告显示，最新一周
堪萨斯州和德州小麦生长状况改善。
    
    美国农业部月度供需报告没有给出明显利空市场的数据。农业部将美
国2014/15年小麦期末库存预估从上月预期的6.92亿蒲式耳下降至6.91亿
，且低于市场预估均值。
    
    美国农业部将2014/15年全球小麦期末库存预估降至1.9771亿吨，2月
时预估为1.9785亿吨，但仍在四年高位。    
                
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.93-1/4美元，上涨3-1/4美分。
  
    今日CBOT小麦期货成交量预计为63,325口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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