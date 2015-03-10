国际油市：美元续升重创油价，布兰特原油价格跌幅较大

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
* 美元兑欧元触及12年高位
* 布兰特/美国原油价差跌至8美元以下，为一个月来最小
* 沙特国王称尽管油价下挫，但将继续原油开采
路透纽约3月10日 - 美元周二大涨拖累油价大幅下跌，布兰特原油跌幅大于美国原油，因市场人士对近期布兰特原油的升水获利了结，交易商说。
预期美国将在年中升息，带动美元升至数年高位。
布兰特原油收低近4%。
美国原油收低逾3%，因美元上涨和预期最新一周库存数据将显示美国原油库存再创纪录高位，向油价施压。
美国原油跌幅小于布兰特原油，因预期比较美国其他地方，上周库欣原油库存增幅较小，市场人士押注美国原油和布兰特原油贴水将进一步收窄。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
布兰特原油 结算价报58.39美元，下跌2.14美元，美国原油 结算价报48.29美元，下滑1.71美元。
布兰特/美国原油价差跌至7.41美元，为一个月来最窄水平，尾盘报8.10美元，更接近周一收盘水平。
沙特阿拉伯新国王萨尔曼称，尽管油价下挫但将继续油气开采，承诺建立强劲多元化经济。
美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)在周三公布其库存数据。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降