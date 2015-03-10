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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低1.85%，Nasdaq指数下跌1.67%

路透纽约3月10日 - 美国股市周二下跌，标普500指数创两个月来最大单日跌幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月升息的预期不断增加。

道琼工业指数 收低332.78点，或1.85%，至17,662.94点；标准普尔500指数 下滑35.26点，或1.7%，至2,044.17点；Nasdaq指数 下跌82.643点，或1.67%，至4,859.795点。(完)
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