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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 05:07 BJT

美股盘后: 新浪微博公布业绩后，股价下挫1.9%

路透3月10日 - 新浪微博 周二在美股盘后交易中下挫1.9%，此前该公司公布第四季业绩和2015年度首季财测。(完)
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