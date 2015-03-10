美国股市：标普500指数跌幅创两个月最大，因担忧美国升息

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 美元继续上行趋势，欧元兑美元跌至近12年低位
* 道指和标普500指数跌至去年收盘水准之下
* 道指下滑1.9%，标普500指数和Nasdaq指数均下跌1.7%
路透纽约3月10日 - 美国股市周二下跌，标普500指数创两个月来最大单日跌幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月升息的预期不断增强。
道指和标普500指数跌至去年收盘水准之下，标普500指数从3月2日纪录最高收盘水平累积下跌了3.5%。
美联储升息忧虑推升美元兑欧元 至近12年高位，且美元不断走高加重对美国的跨国企业盈利忧虑。
周五强于预期的就业报告是推动近期对美联储升息忧虑的主要原因。
“就业报告强劲，令人担忧美联储将较预期更早升息，或美联储将采取更积极的措施。”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey说。
标普500指数10大类股全数收低。金融股和科技股各跌逾2%，跌幅最大。富国银行 劲跌2.5%，报53.29美元。
道琼工业指数 收低332.78点，或1.85%，至17,662.94点；标准普尔500指数 下滑35.27点，或1.7%，至2,044.16点，创1月5日来最大单日百分比跌幅。
Nasdaq指数 下跌82.643点，或1.67%，至4,859.795点。
欧元兑美元 劲跌1.4%，至1.0696美元，之前跌至近12年最低1.0691美元。
“(美元上涨)对大型美国跨国企业来说，对冲成本和对公司盈利成长的影响如何？”Bruderman Brothers首席执行官Oliver Pursche说。
Urban Outfitters Inc 暴涨11.5%，报44.06美元，为百分比升幅最大的标普500指数成份股。周一稍晚Urban Outfitters公布的盈利高于预期。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有70亿股换手，高于本月至今的交易日成交均值约65亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,256与835支，比率为2.70：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是2,077与664支，比率为3.13：1。
有5支标普500指数成份股触及52周新高，15支触及新低；有44支Nasdaq综合指数成份股触及新高，87支触及新低。(完)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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