美国股市：标普500指数跌幅创两个月最大，因担忧美国升息

* 美元继续上行趋势，欧元兑美元跌至近12年低位

* 道指和标普500指数跌至去年收盘水准之下

* 道指下滑1.9%，标普500指数和Nasdaq指数均下跌1.7%

路透纽约3月10日 - 美国股市周二下跌，标普500指数创两个月来最大单日跌幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月升息的预期不断增强。

道指和标普500指数跌至去年收盘水准之下，标普500指数从3月2日纪录最高收盘水平累积下跌了3.5%。

美联储升息忧虑推升美元兑欧元 至近12年高位，且美元不断走高加重对美国的跨国企业盈利忧虑。

周五强于预期的就业报告是推动近期对美联储升息忧虑的主要原因。

“就业报告强劲，令人担忧美联储将较预期更早升息，或美联储将采取更积极的措施。”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey说。

标普500指数10大类股全数收低。金融股和科技股各跌逾2%，跌幅最大。富国银行 劲跌2.5%，报53.29美元。

道琼工业指数 收低332.78点，或1.85%，至17,662.94点；标准普尔500指数 下滑35.27点，或1.7%，至2,044.16点，创1月5日来最大单日百分比跌幅。

Nasdaq指数 下跌82.643点，或1.67%，至4,859.795点。

欧元兑美元 劲跌1.4%，至1.0696美元，之前跌至近12年最低1.0691美元。

“(美元上涨)对大型美国跨国企业来说，对冲成本和对公司盈利成长的影响如何？”Bruderman Brothers首席执行官Oliver Pursche说。

Urban Outfitters Inc 暴涨11.5%，报44.06美元，为百分比升幅最大的标普500指数成份股。周一稍晚Urban Outfitters公布的盈利高于预期。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有70亿股换手，高于本月至今的交易日成交均值约65亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,256与835支，比率为2.70：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是2,077与664支，比率为3.13：1。

有5支标普500指数成份股触及52周新高，15支触及新低；有44支Nasdaq综合指数成份股触及新高，87支触及新低。(完)