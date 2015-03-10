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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 06:10 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月11日至3月18日

汤森路透3月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    3月12日    BMO    Q4 2014 Dollar General Corp               
  　3月17日    AMC    Q3 2015 甲骨文(Oracle)                    
    3月18日    11:30  Q3 2015 联邦快递(FedEx)                   
    3月18日    BMO    Q3 2015 General Mills, Inc.               
        
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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