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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.20 -0.30 -0.82 890910

搜狐 52.79 +1.59 +3.11 415605

网易 99.49 -0.52 -0.52 365517

百度 210.39 -1.23 -0.58 1877454

台湾

台湾积体电路 23.05 -0.40 -1.71 2455499

联电 2.46 -0.01 -0.40 115217

日月光 7.89 +0.11 +1.41 691548

硅品精密 8.75 -0.23 -2.56 606045

和信超媒体 0.76 -0.04 -4.75 47555

友达 4.66 -0.15 -3.12 584621

中华电信 30.80 -0.24 -0.77 35397

台湾国际航电 49.50 +0.10 +0.20 1551718

香港

中国移动 63.44 -2.00 -3.06 210415

中国联通 15.06 -0.62 -3.95 106843

中国电信 59.94 -1.11 -1.82 8516

中芯国际 4.35 -0.09 -2.03 6530

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 146

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 戴素萍)
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