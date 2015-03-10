《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月10日

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.20 -0.30 -0.82 890910
搜狐 52.79 +1.59 +3.11 415605
网易 99.49 -0.52 -0.52 365517
百度 210.39 -1.23 -0.58 1877454
台湾
台湾积体电路 23.05 -0.40 -1.71 2455499
联电 2.46 -0.01 -0.40 115217
日月光 7.89 +0.11 +1.41 691548
硅品精密 8.75 -0.23 -2.56 606045
和信超媒体 0.76 -0.04 -4.75 47555
友达 4.66 -0.15 -3.12 584621
中华电信 30.80 -0.24 -0.77 35397
台湾国际航电 49.50 +0.10 +0.20 1551718
香港
中国移动 63.44 -2.00 -3.06 210415
中国联通 15.06 -0.62 -3.95 106843
中国电信 59.94 -1.11 -1.82 8516
中芯国际 4.35 -0.09 -2.03 6530
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 146
(完)
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 戴素萍)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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