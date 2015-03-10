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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 07:45 BJT

澳洲数据：3月WESTPAC-MI消费者信心指数下降1.2%

路透悉尼3月11日 - 一项衡量澳洲消费者信心的指标在3月自13个月高位回落，因对预算提议和税制的担忧，压制了利率下行带来的利好影响。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，3月经季节调整后的消费者信心指数下降1.2%。
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