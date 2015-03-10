美国与加拿大经济指标预测--3月11日-3月18日****

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月9日当周
3月11日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.7
再融资指数 -- 1,870.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,870 赤字180
3月12日(四)
1230 加拿大产能利用率 第四季 83.6% 83.4%
1230 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.1%
1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.2% -2.8%
出口物价(较前月) -0.2% -2.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月5日当周 30.5 32.0
四周均值(万人) -- 30.475
续请失业金人数(万人) 2月28日当周 240.0 242.1
1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.3% -0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.9%
1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
3月13日(五)
1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 减少0.5 增加3.54
失业率 6.7% 6.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.8%
(较上年同期) 持平 持平
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 95.5 95.4
现况指数 105.7 106.9
预期指数 87.5 88.0
3月16日当周
3月16日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 7.25 7.78
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.2%
产能利用率 79.5% 79.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 56 55
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,748
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出222
3月17日(二)
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 105.3 106.5
建筑许可年率(万户) 106.5 106.0
1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -- +1.7%
3月18日(三)
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -- +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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