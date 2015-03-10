版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 06:47 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第九周增加，油品库存可能下降

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少260万桶；汽油库存
可能减少170万桶。
     
    根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能较前周的86.6%下滑0.5个百
分点。

    API周二公布，美国最近一周原油库存减少40.4万桶，汽油库存增加1
70万桶，馏分油库存增加170万桶。 
    
    EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
  
 (编译 秦德兴/汪红英；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐