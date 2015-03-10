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债券 | 2015年 3月 11日 星期三 06:43 BJT

英国央行：以刺激政策对抗通胀下滑将是“极其愚蠢的”--总裁卡尼

英国央行的通胀目标是2%，一些分析师对此有所质疑。

卡尼表示，理论上，通胀目标可以调整，以因应长期的供给冲击，像是科技大跃进所造成的冲击，这将会对生产力产生正面影响。

“但这是政府经过一段时间的公开讨论，并由国会审慎做出调整，而不是对短暂的通胀偏差做出回应，”他表示。

卡尼重申，英国房市是金融稳定的最大风险之一。

他并称，在政府自4月起允许领取退休金人士能够把退休金进行再投资后，购屋出租的地产投资者的放款标准尚未有恶化的迹象。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 张荻)
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