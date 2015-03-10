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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 06:46 BJT

美国个股：阿里巴巴称3月18日锁定期结束，将有4.37亿股解禁

路透旧金山3月10日 - 阿里巴巴集团 为期180天的股票锁定期将于3月18日结束，届时将有大约4.37亿股股票可以公开出售，约占该公司流通股的18%。

该公司周二公布，在即将解禁的股票中，大约1亿股仍将受到适用于员工持股的交易限制，直到该公司5月公布季度财报。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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