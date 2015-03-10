澳洲经济：低利率有益，但不能保证经济增长将逐步加快--央行助理总裁

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
澳洲央行上月将利率调降至2.25%纪录低点，因预期中的经济成长并未实现。金融市场押注澳洲央行将再度降息，时间可能在5月，利率甚至可能落至2%以下。
“货币政策一直以来并将继续发挥作用，”肯特表示，“相当低水平的利率，料将令楼市活动持续强劲，并为家庭财富提供支撑。”
过去几年澳元的跌势也提供了助力，提振了观光与教育等行业的需求，也令本地劳工成本比之国外相对廉价。
但肯特口头上对澳元进一步走跌持续打压。
“目前澳元贬值会有帮助，但以我们整体的经济情况而言，我们的评估是澳元汇率仍相对较高，”他表示。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张荻)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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