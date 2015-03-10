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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 06:58 BJT

澳洲经济：低利率有益，但不能保证经济增长将逐步加快--央行助理总裁

澳洲央行上月将利率调降至2.25%纪录低点，因预期中的经济成长并未实现。金融市场押注澳洲央行将再度降息，时间可能在5月，利率甚至可能落至2%以下。

“货币政策一直以来并将继续发挥作用，”肯特表示，“相当低水平的利率，料将令楼市活动持续强劲，并为家庭财富提供支撑。”

过去几年澳元的跌势也提供了助力，提振了观光与教育等行业的需求，也令本地劳工成本比之国外相对廉价。

但肯特口头上对澳元进一步走跌持续打压。

“目前澳元贬值会有帮助，但以我们整体的经济情况而言，我们的评估是澳元汇率仍相对较高，”他表示。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/张荻)
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