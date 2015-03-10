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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 06:37 BJT

澳洲个股：澳洲联邦银行宣布发行10亿元人民币次级票据

路透3月11日 - 澳洲联邦银行(CBA) 宣布：
    
    * 2级资本次级票据通告
    * 发行10亿元人民币次级票据，为该行首次发行类此票据
    * 此次发行不会澳洲联邦银行的财务状况产生实质影响
    * 票据定于2025年到期(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 郑茵)
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