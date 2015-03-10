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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 07:17 BJT

更新版 1-英国经济：央行不应看重低通胀，即便长期较低--MPC委员麦卡弗蒂

但麦卡弗蒂重申自己的观点，认为英国经济中闲置产能与GDP的比率低于货币政策委员会(MPC)普遍认为的0.5%。

这可能意味着未来薪酬的上升速度，会随着经济达到100%产能而引发过高的通胀。

“就业市场的疲软已经被消化，薪酬加速增长后将与稳定的通胀不一致，货币政策委员会不能忽视这种风险。”

货币政策委员会的另一位委员福布斯在上月表示，英国通胀压力可能迅速上升，而且其他因素也可能要求央行在“不久的将来”升息。

路透调查的分析师预期，英国央行最早也要等到10月份才会开始将其利率水平从记录低点0.5%开始提升。(完) (编译 汪红英 秦德兴; 审校 杜明霞/张涛)
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