版本:
中国
债券 | 2015年 3月 11日 星期三 07:37 BJT

欧洲央行：执委科尔认为量化宽松计划的购债来源不成问题

科尔并称，“我们或许会面临债券稀少的状况，但不会出现债券短缺。稀少是事实，但本质上不成问题。”

科尔表示，欧洲央行和欧元区成员国央行周一购买了32亿欧元的公债。他补充说，这使得购债计划可望按照欧洲央行预期，达成3月总计600亿欧元的购债目标。

随着欧洲央行买进银行业者手中的债券，科尔预期银行业者将投资于风险较高的资产。

“在欧元区经济以银行为主的背景下，我们预期银行将把其投资组合从债券转向如企业和家庭贷款等较高风险投资，”他说。

“这将为经济提供更多刺激。”

科尔表示，欧洲央行将每周公布量化宽松计划下的债券购买总数，并每月公布各个国家的更多细节。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐