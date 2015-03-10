欧洲央行：执委科尔认为量化宽松计划的购债来源不成问题

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
科尔并称，“我们或许会面临债券稀少的状况，但不会出现债券短缺。稀少是事实，但本质上不成问题。”
科尔表示，欧洲央行和欧元区成员国央行周一购买了32亿欧元的公债。他补充说，这使得购债计划可望按照欧洲央行预期，达成3月总计600亿欧元的购债目标。
随着欧洲央行买进银行业者手中的债券，科尔预期银行业者将投资于风险较高的资产。
“在欧元区经济以银行为主的背景下，我们预期银行将把其投资组合从债券转向如企业和家庭贷款等较高风险投资，”他说。
“这将为经济提供更多刺激。”
科尔表示，欧洲央行将每周公布量化宽松计划下的债券购买总数，并每月公布各个国家的更多细节。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 王兴亚)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，
美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选