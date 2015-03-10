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债券 | 2015年 3月 11日 星期三 07:23 BJT

拉美金融：委内瑞拉与华尔街银行洽谈黄金互换交易--消息

“目前正在展开相关工作，以期在4月底之前完成，”另一名与委内瑞拉财政部有关联的消息人士表示。

委内瑞拉必须为所获资金支付利息，但很可能该国央行还能保有这些黄金作为外汇储备。

委内瑞拉的储备以黄金为主。2008年全球金融危机之后，该国总统查维斯(已逝世)开始将央行的美元资产转为其他资产。

委内瑞拉央行总裁2013年年底时表示，该行收到展开类似操作的建议，但称并未达成任何协议。

由于油价挫跌和偿债压力沉重，马杜罗政府面临现金短缺境况。本月委内瑞拉有10亿欧元债券到期，4月还要支付近7亿美元的票息。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 张荻)
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