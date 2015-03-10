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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   

    3月9日当周    
    
    3月11日(三) 
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季修正值       --         持平
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        1月           --       赤字19
    0930 英国工业生产(较前月)                          1月          +0.2%      -0.2%
                     (较上年同期)                                   +1.3%      +0.5%
              制造业产出(较前月)                                    +0.2%      +0.1%
                        (较上年同期)                                +2.6%      +2.4%
    
    3月12日(四) 
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              2月            正6        正7
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月终值          +0.9%      +0.9%
                             (较上年同期)                           +0.1%      +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +1.0%      +1.0%
                                  (较上年同期)                      -0.1%      -0.1% 
    0745 法国HICP(较前月)                          2月终值          +0.6%      -1.1%
                  (较上年同期)                                      -0.4%      -0.4%  
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              1月       逆差34.0  逆差37.96
              全球商品贸易收支(亿英镑)                           逆差97.0  逆差101.5
    1000 欧元区工业生产(较前月)                        1月          +0.2%       持平
                     (较上年同期)                                   +0.1%      -0.2%
       
    3月13日(五)
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                2月           --        -0.4%
                               (较上年同期)                          --        -2.6% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         2月终值          +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                       -0.2%      -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.3%      +0.3%
                                   (较上年同期)                     +0.1%      +0.1%
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   2月            --       -0.6%
                          (较上年同期)                                --       -2.7%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      1月            --       +2.2%
    
    3月17日(二)
  　1000  德国ZEW经济景气判断指数                      3月            --      正53.0
              ZEW现况指数                                             --      正45.5
    1000  欧元区就业人口(较前季)                      第四季          --       +0.2%
                    (较上年同期)                                      --       +0.6%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     2月终值          --       -1.6%
                                    (较上年同期)                    -0.3%      -0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          --       -1.6%
                                (较上年同期)                          --       +0.6%   
    
    3月18日(三)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    1月          --    顺差5.06
               对全球贸易收支                                         --   顺差57.56   
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果            3月          --       0-9-0
　　                                                                (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                       2月          --    减少3.86
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至1月三个月       --        5.7%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至1月三个月       --       +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月       --       +1.7%  
    1000　瑞士ZEW投资者信心指数                          3月          --      负73.0
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)           1月          --     顺差243(完)
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