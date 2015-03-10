欧洲经济指标预测--3月11日-3月18日****

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月11日(三) 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +0.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.6% +2.4% 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正6 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.6% -1.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 逆差34.0 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差101.5 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.1% -0.2% 3月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 3月17日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 -- 正53.0 ZEW现况指数 -- 正45.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -1.6% (较上年同期) -0.3% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- -1.6% (较上年同期) -- +0.6% 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 -- +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 -- +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 -- 顺差243(完)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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