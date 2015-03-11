金砖国家：3月10日股汇市收盘纵览

路透3月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌1.61%至943.73点。
中国股市：沪综指小幅收跌，银行股获利回吐牵累大盘
中国汇市：美元强势难碍人民币即期小幅收升
香港股市：香港股市：收低近1%至近两个月低点，银行及地产股领跌
============================================================================
巴西股市：。巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.8%，收报48,293.40点。
巴西汇市：巴西雷亚尔一度跌至逾10年低位，投资人对巴西国家石油公司(Petrobras)的贪腐丑闻及政府整顿公共财政的能力感到不安。但盘中交投震荡，雷亚尔兑美元 终场收报3.1015/40，上日收报3.1285/97。
============================================================================
南非股市：连续两天收低，再度受到铂金和铁矿石等全球资源价格卖压的打击。指标Top-40绩优股指数 跌1.06%至46,148点，综合指数 跌1%报52,088点。
南非汇市：兰特兑美元触及13年新低，新兴市场货币被抛售
=========================================================================
印度股市：连续两天下跌，并创近三周半来最低收盘位，因对美联储年中前可能升息的持续担忧，打压高风险资产买兴。指标BSE指数 收低0.47%，报28,709.87点，为2月11日以来最低收位。NSE股指跌0.51%至8,712.05点。
印度汇市：卢比兑美元下跌，盘中一度触及1月8日以来低点62.83。虽受外国银行的美元卖盘支撑，但亚洲其他股市和亚币疲弱，损及印度卢比人气。卢比兑美元收报62.76/77，周一收在62.55/56。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 重挫6.43%至845.360点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌5.4%至464.60点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 重贬3.45%至62.530卢布；卢布兑欧元 下挫2.3%至66.982卢布。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)