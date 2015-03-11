德国政治：在延长希腊援助问题上，梅克尔曾险些遭遇更大反对--消息

朔伊布勒是撙节举措的主要倡导者，而希腊左翼新政府希望摒弃撙节举措。

议员们的观点意味着保守派内部的不满情绪益发高涨，表明若希腊未来寻求伙伴国提供更多帮助，他们有可能准备不批准对希腊的第三轮援助。

“希腊人说‘我们不需要第三轮救助’--但他们也说过，他们不需要延长这次救助，”这位保守党议员表示。

此次投票中，32位反对延长对希腊救助的议员中，有29位出自CSU和梅克尔的CDU。此外，118位投赞成票的保守派人士亦表态，暗示他们不会一直遵循该党当前立场，除非(希腊)做出重大改变。