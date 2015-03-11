日本经济：首相誓言起草新五年期计划，加速2011年核灾重建工作

中国经济：已完成年度钢铁煤炭去产能任务的63.4%和46%--国常会
路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
安倍拒绝透露预算的任何细节，只是表示预算将在和地方政府谈判后决定。据估计，日本政府已经向受灾最严重的三个地区提供了高达500亿美元的资金。
安倍补充说，政府将继续主导福岛核电站泄漏污水的处理以及核电站的退役。
“政府将继续竭尽所能处理放射性污水的相关问题，同时将使核电站退役。”
“这可能将以缓慢的步骤实施，而重建工作将进入新阶段。”安倍说。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 杜明霞)
路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
路透5月10日 - 菲律宾股市周三下跌1.6%，创两个月最大跌幅，因投资者继续锁定利得。越南股市上涨，创近一个月来最高收位。 整个东南亚股市交投平静，马来西亚股市 、泰国股市 和新加坡股市 适逢公共假日休市。 菲律宾股市 连续第二日下跌，受工业股和金融股拖累，此前曾连涨三日。 “市场在技术面上出现了短期走软迹象，受披索超买影响，”AP Securities的Joann Parayno说。 政府数据显示，菲律宾第一季镍矿产量骤减51%，受降雨和矿场运行暂停拖累。 印尼股市 下跌0.8%，创1月20日以来最大单日跌幅。 越南股市 逆市收涨0.3%，受金融和材料类股提振。 “过去几日的上涨是补涨，因受国内政治不确定和围绕中国股市的担忧拖累，越南股市最近几周表现疲软，”Ho Chi Minh Securities的董事总经理和研究负责人在电邮声明中说。 “由于市场感觉国内方面的(不确定性
* 短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况 * 短票持稳区间，但利率下行有抗力 * RP利率持稳 (更新拆款数字、央行定存单发行细节和官员说法) 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周三稳中透松。资金调度人士表示，资金持续充裕 ，短率稳中走疲，未来仍将密切观察央行冲销力道而定。 他们指出，央行冲销市场资金的力道在加入七天期定存单之后，稍有加强。目前总计存 单发行金额达到7.57兆，算是偏高水位。不过若以整体银行的超额准备数字来看，资金平稳 充裕，并未超级过剩。 〞我们给出的一周同业拆款稍微降了一点，微调一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，市场的资金情势松，需求又不大，因此短率预料会在此间持稳，也不排除略 微偏下的可能。 他们表示，外商银目前仍是市场资金的提供者。台币若能维持偏强格局，料资金仍可充 裕偏多。 台湾央行周三傍晚公布，周五(12日)将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%。