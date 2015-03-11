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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 08:22 BJT

日本经济：首相誓言起草新五年期计划，加速2011年核灾重建工作

安倍拒绝透露预算的任何细节，只是表示预算将在和地方政府谈判后决定。据估计，日本政府已经向受灾最严重的三个地区提供了高达500亿美元的资金。

安倍补充说，政府将继续主导福岛核电站泄漏污水的处理以及核电站的退役。

“政府将继续竭尽所能处理放射性污水的相关问题，同时将使核电站退役。”

“这可能将以缓慢的步骤实施，而重建工作将进入新阶段。”安倍说。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 杜明霞)
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