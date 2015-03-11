《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月11日

*工商时报：
--为鼓励企业加薪，财政部正面回应工商业界的要求，20多年来首度调高员工伙食费免税额至2,400台币，每月增加600台币，并回溯自今年1月1日起适用；官员强调，政府用税收力挺企业加薪，希望业界好好运用，以确实达到为员工加薪的效益。
--金管会保险局表示，当初润成投资取得南山人寿97.57%股权时，向金管会承诺中长期经营，10年内股权不得移转，持股比不得降到50%以下，在金管会未核准前，南山人寿不应与任何金控洽谈合并或出售股权。
--国民党主席朱立伦日前访问香港，表态愿意访问中国大陆，出席国共论坛，大陆国台办发言人范丽青昨天回应，欢迎国民党主席朱立伦方便时到大陆访问，大陆方面愿与国民党共同努力，推动两党关系和两岸关系稳步向前。
--为了鼓励票券公司投资好股票，金管会放宽相关法规。金管会银行局副局长吕蕙容表示，过去票券公司投资股票的规定是不得超过该公司〞实收资本额〞的5%，但现比照银行法规定更改为不得超过〞已发行股份总数〞的5%，如此将可拉高投资绩优股的投资金额。
*经济日报：
--高雄市府市政会议上通过〞高雄市既有工业管线管理自治条例〞，要求中油等13家石化业者在明年底前将总公司设籍高雄，并缴纳管线监理检查费，否则将废止管线使用道路许可，届时业者将停止供料危机。
--2月逢农历年假与228假期，影响单月税收大减112亿台币，减幅16.3%。财政部指出，截至2月底实征税收1,911亿台币，减幅仅1.8%，2月税收大减百亿台币，应与工作天数减少有关。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)