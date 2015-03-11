国际油市：美国原油期货小涨，行业报告称上周库存为两个月来首降

中国经济：已完成年度钢铁煤炭去产能任务的63.4%和46%--国常会

路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。