国际油市：美国原油期货小涨，行业报告称上周库存为两个月来首降

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较小型船舶需求下降
波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国石油协会(API)周二公布，3月6日当周美国原油库存减少40.4万桶至4.394亿桶。分析师预期为增加440万桶。
油市亦受利比亚形势的支撑。该国一位石油官员周二表示，在利比亚石油运作遭激进份子攻击后，基于安全因素，已关闭两处东部油田。
美国能源资料协会(EIA)上修2015年国内石油产量展望，但调降2016年预估，因预期全球油价下挫明年将重压美国页岩油行业荣景。(完)
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(编译 许娜/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。