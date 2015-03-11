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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 08:46 BJT

国际油市：美国原油期货小涨，行业报告称上周库存为两个月来首降

美国石油协会(API)周二公布，3月6日当周美国原油库存减少40.4万桶至4.394亿桶。分析师预期为增加440万桶。

油市亦受利比亚形势的支撑。该国一位石油官员周二表示，在利比亚石油运作遭激进份子攻击后，基于安全因素，已关闭两处东部油田。

美国能源资料协会(EIA)上修2015年国内石油产量展望，但调降2016年预估，因预期全球油价下挫明年将重压美国页岩油行业荣景。(完)

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(编译 许娜/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)
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