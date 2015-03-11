《全球重要经济事件一览表》--3月11日-3月18日

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3月11日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一所大学发表演说(1500)。
伦敦--英国央行的Martin Stewart在Mortgage Finance Gazette会议中发表演说(1625)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在一项针对欧洲央行主权债购买计划效力的会议中，发表开场演说。包括普雷特、利卡宁与诺沃特尼等其他欧洲央行决策人士，也将在会中发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden参加2015 Business Model Finance会议的小组讨论(1525)。
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方利率决定(2000)。
3月12日(四)
伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch参加主题为“德国在欧洲及欧洲以外的新角色”的讨论(0900)。
英国谢菲尔德--英国央行总裁卡尼在谢菲尔德的先进制造研究中心发表演说(1245)。
法兰克福--德国央行发布2014年度财报，央行总裁魏德曼召开记者会(1000)。
巴黎--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与欧洲央行执委科尔在一项资产管理会议中发表谈话(0730)。
巴黎--欧洲央行执委科尔与法国经济金融记者协会AJEF举行会谈，主题为“货币政策与经济成长之间存在何种联系？”(1900)。
维也纳--德国财政部长朔伊布勒和奥地利财长出席一场讨论会，主题为金融政策。(1700)。
3月13日(五)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。
3月15日(日)
卡塔尔--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。发言嘉宾包括西班牙央行总裁林德等。
3月16日(一)
法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。
东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。
3月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。
3月18日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。
伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦宣布2015年预算。
斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。
法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在ILF会议上就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 张涛)