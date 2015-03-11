《中国重要政经日程》--3月11日

==========================今日重要政经日程==========================
3/11（周三）
--09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
--10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
--15:00 政协会议第四次全体会议
*--国台办举行新闻发布会
==========================近期重要政经日程==========================
3/12(周四)
--09:00 人大会议第三次全体会议
*--14:45中国人民银行行长周小川答记者问
3/13(周五)
--15:00 政协会议闭幕会
3/15(周日)
--09:00 人大闭幕会 总理答记者问
3/19（周四）
--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。
3/21（周六）
--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。
3/25（周三）
*--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 李文科)