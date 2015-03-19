台湾汇市：台币盘初一度强升逾3角，随亚币全面趋升

路透台北3月19日 - 台币兑美元 周四盘初一度大涨逾3角。上日美联储会议声明中虽放弃了“保持耐心”的措辞，但联储下调了成长和通胀预估，这令美元指数创下六年来最大单日跌幅。

本地时间09:05，台币兑美元随着亚洲货币走扬，韩元 盘初升势凶猛至1,112.4，上日收在1,129.9；台币也升3.01角报31.349。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。