台湾汇市：台币盘初一度强升逾3角，随亚币全面趋升

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透台北3月19日 - 台币兑美元 周四盘初一度大涨逾3角。上日美联储会议声明中虽放弃了“保持耐心”的措辞，但联储下调了成长和通胀预估，这令美元指数创下六年来最大单日跌幅。
本地时间09:05，台币兑美元随着亚洲货币走扬，韩元 盘初升势凶猛至1,112.4，上日收在1,129.9；台币也升3.01角报31.349。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
美元周三全线重挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)