版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 09:40 BJT

全球贵金属：2015年铂金市场料供应短缺23.5万盎司--WPIC

需求料将温和增长3%，主要因投资减少、以及珠宝商需求和汽车制造
商购买这两大领域增长乏力。汽车生产商在触媒转化器中使用铂金。
    
    今年铂金投资量料减少63%至50,000盎司，而2014年为大跌85%。
    
    WPIC称，自动催化剂需求料增长4%，主要来自欧洲柴油引擎汽车生产
商。
    
    WPIC研究主管Trevor Raymond称，“2015年欧洲汽车业的铂金需求增
幅将上升，因为将生产更多汽车，且装载量增加。”其意指欧洲对废气排
放的法规更加严格。
    
    今年珠宝需求应可增长3%。2014年中国的珠宝购买下降1.3%，因价格
大跌导致持有库存减少，而不是争相储备库存。中国在全球铂金珠宝市场
占三分之二的份额。
    
    Raymond称，2015年中国珠宝增长幅度将持平。
    
    铂金供需数量(1,000盎司)
    
                          2015年   2014年
                          (预测)   (估计)
    供应
    矿山供应
    --南非                 4,005   3,070
    --津巴布韦               420     400
    --北美                   385     390
    --俄罗斯                 690     740
    --其他                   210     215
    --生产商库存增/减     增加90  增加385
    回收再利用
    --自动催化剂           1,435   1,240
    --珠宝                   725     775
    --工业                     5      10
    
    总供应                 7,965   7,225
    
    需求
    汽车                    3,370   3,245
    珠宝                    3,085   2,990
    工业                    1,695   1,555
    投资                       50     135
    
    总需求                  8,200   7,925
    
    余额                     -235    -700
   
    地面上库存              2,530   2,765
    
    资料来源：世界铂金投资协会，2014年第四季铂金季报。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐