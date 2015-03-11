全球贵金属：2015年铂金市场料供应短缺23.5万盎司--WPIC

需求料将温和增长3%，主要因投资减少、以及珠宝商需求和汽车制造 商购买这两大领域增长乏力。汽车生产商在触媒转化器中使用铂金。 今年铂金投资量料减少63%至50,000盎司，而2014年为大跌85%。 WPIC称，自动催化剂需求料增长4%，主要来自欧洲柴油引擎汽车生产 商。 WPIC研究主管Trevor Raymond称，“2015年欧洲汽车业的铂金需求增 幅将上升，因为将生产更多汽车，且装载量增加。”其意指欧洲对废气排 放的法规更加严格。 今年珠宝需求应可增长3%。2014年中国的珠宝购买下降1.3%，因价格 大跌导致持有库存减少，而不是争相储备库存。中国在全球铂金珠宝市场 占三分之二的份额。 Raymond称，2015年中国珠宝增长幅度将持平。 铂金供需数量(1,000盎司) 2015年 2014年 (预测) (估计) 供应 矿山供应 --南非 4,005 3,070 --津巴布韦 420 400 --北美 385 390 --俄罗斯 690 740 --其他 210 215 --生产商库存增/减 增加90 增加385 回收再利用 --自动催化剂 1,435 1,240 --珠宝 725 775 --工业 5 10 总供应 7,965 7,225 需求 汽车 3,370 3,245 珠宝 3,085 2,990 工业 1,695 1,555 投资 50 135 总需求 8,200 7,925 余额 -235 -700 地面上库存 2,530 2,765 资料来源：世界铂金投资协会，2014年第四季铂金季报。(完)