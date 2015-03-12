《焦点》中国两会资本市场话题受关注，注册制改革等政策细节渐明晰

* 注册制改革将逐步市场化，仍控制发行节奏

* 允许尚未盈利企业上市，采用多元化上市指标

* 深港通投资标的将纳入创业板股票

作者 张晓翀

路透北京3月12日 - 中国股市去年下半年重归活跃引发广泛关注，资本市场改革成为今年全国人大和政协期间的热门话题，新股发行注册制改革、深港通等政策细节亦逐渐清晰。

从政府工作报告及证监会高层多次表态来看，新股发行注册制年内将会落实，深港通下半年可以启动，未盈利企业上市亦有望取得突破。不过业内人士指出，虽然这些创新举措年内将全面开花，但短期内寄望通过这些改革解决企业融资难的困局尚难见效。

“感觉今年改革还是比较大吧，尤其是比较明确的注册制改革，以及其后投资工具品种的丰富等。整个制度改革还有对外开放、互联互通，肯定会进一步加大。”国都证券研究所副所长肖世俊称。

中信证券最新报告预计，注册制最快今年四季度推出，深港通可能在6月MSCI国际指数审议是否纳入A股前获批，推出时点可能在三季度。

2015年国务院政府工作报告明确提出，今年将“加强多层次资本市场体系建设，实施股票发行注册制改革。开展个人投资者境外投资试点，适时启动深港通试点。”

作为今年国内资本市场改革的头等大事，发行注册制改革方案已接近成熟。中国证监会主席肖钢在两会期间明确表态，现在推进注册制改革条件已具备，已形成初步方案，并正着手制订具体实施方案。新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行。

而推进注册制改革的必要条件--修法，在两会期间亦有了较明确的时间表。全国人大财经委副主任委员尹中卿近日表示，4月下旬人大常委会将安排审议证券法修订草案，如果顺利的话，经过二审或三审，年内可以出台。

北京一大型券商策略分析师表示，“我的感觉（两会期间信息）基本上是偏正面的，也基本上符合大家的预期，包括深港通、注册制等。”

“政府高官在两会期间把这样的信息给市场再说一下，应该是坚定了大家对未来制度改革执行层面的信心吧。”他称。

**注册制后格局存不同解读**

新股发行机制由审核制过渡到注册制，对监管层而言是“放权”，亦有利于中国资本市场确立市场化配置资源的方式。对于注册制后市场化机制如何体现，分析师有着不同的解读。

申万宏源首席策略分析师王胜认为，注册制改革刚开始一定是要控制新股发行节奏的，是逐步放开的市场化，市场化发行更多是体现在对新股上市的条件上。

当前的新股发行即保持每月一批的节奏，每批约20-30家之间的数量，二级市场则对此表现出良好的承接能力。

但太平洋证券副总裁程晓明指出，注册制改革虽明确以市场机制为主导，但目前上市制度最大的问题是上市节奏太慢，上市家数太少，这个问题不解决，寄望通过资本市场改革解决企业融资困局短期内或有难度。

目前国内排队等待首次公开上市（IPO）的企业超过六百家。据中国证监会网站，截止上周四，中国证监会已受理待审的IPO企业有209家，另有约400家企业因需补充年报审计材料等而中止审查。

而对于未来新股发行节奏，中国证监会主席肖钢在两会期间曾表示，推行注册制改革以后IPO要继续审核，IPO排队企业要继续排队。能发行多少新股取决于审核进度，不必担心市场扩容过快，也不要过度解读或拘泥于数量。今年新股还是按月均衡发行，但要适当增加新股供给。

他还指出，对新股发行提出一个具体数量或融资额度不是市场化行为，要以市场为导向，新股定价市场化也是一个逐步的过程。

**政策透风**

在两会期间，证监会高层及沪深证券所高层多次对近期证券市场热门话题发表意见，不经意间透出更多政策风向。

如允许未盈利企业在国内上市，留住国内优质科技公司去年以来即已是市场热议的话题，虽然监管层正积极酝酿，但具体细节不明确。在此次两会期间，沪深证交所高层分别透露了有关该话题的一些政策设想。

全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰就指出，目前看来，简单用三年连续盈利的上市指标经无法满足现在的市场需求了，需要做出一些改变。

他表示，在主板方面，上交所仍希望原则上维持盈利要求，但新兴产业板方面将要采用多元化的上市指标，比如“市值+营业收入+利润”，或“市值+营业收入+流动性”等财务标准，还有一些非财务标准的多元化，并欢迎互联网企业到A股上市。

全国人大代表深交所总经理宋丽萍认为，允许未盈利的企业上市是非常明确的，但不是所有未盈利的企业都可以上市，而是只有主营业务是互联网的，有真正创新能力的，研发投入都非常高的部分企业可以在未盈利的情况下上市。

她进一步解释称，所谓尚未盈利就是说，企业是可以盈利的，但是企业为了发展和保证竞争力，目前可以不盈利。但因为这些企业毕竟是尚未盈利的，有一定的不确定性，所以对尚未盈利的专门层次应该不同于创业板目前的投资者适当性。

对于年内即将启动的深港通机制，宋丽萍首次明确，创业板股票亦将被纳入投资标的。

她近日对媒体表示，深港通投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的；选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则。